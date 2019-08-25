林可彤、楊銘威25日出席羅慧夫顱顏基金會「祖孫情深 用愛陪伴盧顏患童好好長大」公益活動，帶著快2歲兒子Adam出席活動的林可彤在看導覽時，就心疼落淚。兩人都坦言，帶小孩的過程很容易生氣、理智線斷掉，不過他們都發現，用打罵方式教養小孩只會得到反效果，楊銘威說，4歲的Mia個性倔強，常出現一些很欠揍的行為，之前曾隔著尿布輕拍她屁股，Mia反而受到驚嚇，甚至反抗，覺得她也要打爸爸！

林可彤、楊銘威出席公益活動。（羅慧夫顱顏基金會提供）

楊銘威說，小孩會學習模仿爸媽的行為，覺得「你打我、我也可以打你」，不過前陣子他們從澳洲度假回來後，他沒有再打過，「因為我也深刻反省教育方式，她犯錯就改用罰站10秒等方式，再問她是否知道哪裡做錯了，雖然她的答案總是不知道，但我們就解釋給她聽！」為了讓Mia吃魚，他還會講善意的謊言，告訴Mia「這是爸爸釣的魚」。至於弟弟，因為已經很常被姊姊欺負，又長得一副很可憐無辜的模樣，所以完全捨不得打罵。

林可彤、楊銘威出席公益活動。（羅慧夫顱顏基金會提供）

林可彤說，最近Adam正在戒尿布，問他要不要尿尿時說不要，但沒多久就尿出來，她生氣輕打了他一下大腿，保姆姊姊馬上提醒她這會讓小孩混亂，不知道自己錯在哪裡。果不其然，兒子半夜竟然睡覺哭醒，說「我要去馬桶尿尿」。現在的她也在學習教育小孩時自己不能先發脾氣，要好好跟他講，只要忍過一時，改用裝幼稚語氣跟他對話，反而大多可以成功。

兒子下個月就要滿2歲，林可彤說，她一直有想再生一個，想讓兒子有兄弟姊妹，老公甚至想要3個小孩，她沒好氣回老公：「你以為你娶的老婆只有18歲嗎？」楊銘威也笑說，Mia近來常會說「我想要一隻妹妹」，問她「如果又是弟弟呢」，她竟回：「沒關係，送給別人就好！」他只好告訴Mia「妳已經有很多洋娃娃了」。他說，Mia可能看到咘咘有妹妹波妞，所以也想要有個妹妹，每次一群小女孩一起玩時，還會排擠弟弟，童言童語說：「弟弟不能過來，我們是女生，不能一起洗澡」。

楊銘威出席公益活動。（羅慧夫顱顏基金會提供）

林可彤出席公益活動。（羅慧夫顱顏基金會提供）

(中時 )