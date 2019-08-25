為守護太魯閣族傳統文化，今年族人在感恩祭上，特別編排充滿太魯閣文化意象的「織情祭」，濃縮太魯閣族男女成年禮、婚嫁與豐收等祭典，由耆老領唱，族人演出劇情，向民眾介紹太魯閣族文化。

太魯閣族重要祭典之一的感恩祭25日於中壢區原住民集會所天幕廣場舉辦，目前桃園市的太魯閣族人約有2332人，今年原住民族行政局將主導權交由族人，族人為守護傳統文化儀式，特別編排了「織情記」歌舞劇演出。

「織情記」為濃縮太魯閣族人重要祭典的「精華版」，內容融合了編織舞、打獵舞、太魯閣之戀、搶婚祭以及慶豐收等橋段。族人表示，編織舞與打獵舞代表太魯閣族人女性與男性的成年禮，搶婚祭則是由耆老演唱歌謠，演員們演出太魯閣族搶婚故事，劇情十分精采，引人入勝。

原民局長林日龍表示，族語是文化傳承最重要的基礎，為鼓勵太魯閣族與非原住民族的青少年聆聽學習，此次感恩祭儀式全程以太魯閣族語、漢語雙語同步進行，邀請多名太魯閣族青年演出，期待能夠在舞動原音的同時，讓文化薪火相傳、生生不息。

市長鄭文燦出席感恩祭時表示，市府持續推動族語教育與文化活動，讓族人在服飾、音樂、舞蹈、工藝與美食方面呈現各族特色，讓多元族群同時並存，保存原住民族豐富的文化資產。

https：／／youtu.be／FrcE3q3zBWs

(中時 )