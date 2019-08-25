台中市大墩文化中心推出「巧不工漆藝展」。（陳淑芬翻攝）

台中市大墩文化中心推出台灣漆藝師呂麗真師生聯展「巧不工漆藝展」，大墩文化中心主任陳文進25日表示，展品有擂金漆工藝修復、神社裝飾壁紙及生活藝術等3主題，不同於以往的漆藝創作，展現漆的色彩變化美學，更具有藝術傳承延續的深意。

「巧不工漆藝展」在台中市大墩文化中心文物陳列室展出至9月10日。陳文進表示，展示的台灣漆藝師呂麗真師生作品215件，將漆藝的老技術發揮新創意，運用在現代藝術與生活器具方面，為傳統技藝帶來新的生命。

大墩文化中心指出，呂麗真師生參展作品除運用傳統技法，並結合現代技術，其中有台灣少見的高蒔繪技法、神社裝飾壁紙、雕刻彩繪、立體貼金及即將失傳的擂金、漆工藝修復等創作，結合多元裝飾技法，發揮材質特性，創作出新的漆器魅力。

呂麗真在台日從事漆藝創作長達30餘年的資深漆藝家，早期從事日本神社、台灣廟宇等裝飾彩繪、古蹟修復等工作，並曾獲得多樣工藝獎，是台灣屈指可數承接戶外巨型工程的漆藝家。

(中時 )