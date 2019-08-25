U18世界盃台美熱身賽，中華隊開路先鋒小將何恆佑遭美國隊投手赫南德茲(Ben Hernandez)的頭部觸身球擊中，球速高達150公里，何恆佑當場右耳血流不止。糟糕的是，因為此場比賽為熱身賽，場邊沒有醫療小組更沒有擔架，何恆佑在10餘分鐘後才上救護車，幸好送醫後還能露出笑容。

6局上半美國隊以3比1領先，何恆佑遭赫南德茲150公里速球擊中頭部，何恆佑雖有頭盔，不過他當場痛得倒地不起，眼淚也不斷飆出，右耳也有流血傷勢。現場因沒有醫療小組，何恆佑只能在倒在場上，最後還得靠隊友攙扶自行走下場，直到10分多鐘的煎熬等待後，才送上救護車接受治療。

根據《中央社》報導，何恆佑送醫檢查後為耳部撕裂傷，目前在醫院做進一步檢查。而對於球迷質疑為何國際賽連擔架都沒有，中華棒協坦承有疏失，因為此場比賽為練習賽，場邊有防護員，不過沒有比照國際賽規格配有醫生及護士。因應本場頭部觸身球意外，明日起會配有醫療團隊在現場，避免憾事再發生。

而此戰中華隊以3比6吞敗，第12屆U18世界盃棒球賽將在8月30日，南韓釜山現代夢公園棒球場舉行，屆時還需要國人一起為中華小將加油。

(中時電子報)