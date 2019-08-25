白鹿颱風已遠離台灣，雨過天晴，為持續打造優質運動環境，台中市25日各地多場體育活動照常舉辦，包含槌球、籃球、水上運動及棒壘球等，許多鄉親走出戶外，透過運動交流，讓生活健康有活力。

108年台中市社區槌球邀請賽今日於大甲區槌球場舉辦，這次賽會由台中市區體育會聯合會主辦，包括理事長李榮鴻、體育總會秘書長楊永昌、市議員施志昌、大甲區長顏金源、運動局、民政局皆派代表出席向各位球友致意，來自各區及鄰近縣市的球友齊聚大甲，以球會友。

大甲體育場風雨籃球場舉辦台中市大甲區三對三籃球社區聯誼賽，此為運動i台灣系列活動之一，共有500多人報名參加，除社會男子組、女子組外，更有家庭組、百歲組，讓親子有機會同台較勁。

康橋水岸公園則辦理南區全民水上運動嘉年華休閒活動，現場有帆船體驗及水上安全教學，另結合武術及獨輪車的體驗活動，還有地上冰壺示範，讓民眾樂於運動，進而養成運動的習慣。

台中市海線文化關懷協會主辦的港洲盃趣味棒壘球賽暨宣導托育升級紅不讓、節約用電及港務業務、乾淨能源等政令宣導活動，分別在梧棲區南簡壘球場及清水區運五棒壘球場舉行，活動邀請弱勢及單親家庭與海線居民參加，目的在宣導主動關懷弱勢族群及增進居民向心力，更促進居民與市府的交流與認識。

(中時 )