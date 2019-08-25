日本歌手飛鳥涼（ASKA）今年6月才來台開唱，25日宣布退出經典組合「恰克與飛鳥」，恰巧同日是該團出道40周年紀念日，卻傳來拆夥消息，讓歌迷倍感遺憾。他在聲明中表達對粉絲的歉意和感謝，表示這是對組合來說最好的選擇，不過喜歡他的歌迷不用擔心，他強調：「未來會繼續致力於單飛活動，也懇切希望大家給予不變的支持與愛護。」

飛鳥涼另在部落格撰寫長文給40年老夥伴恰克（Chage），感嘆天下無不散的宴席，但坦言目前沒和對方直接聯絡，「我沒有他的電話和電郵。」對方也都透過律師協助處理團隊相關事宜，飛鳥最後表示：「我沒有討厭他。」未來將誠心祝福對方的音樂事業。

不過2人關係似乎有點「僵」，飛鳥透露恰克目前仍不能接受「解散」，但飛鳥認為就算「恰克與飛鳥」存在，卻永遠只能個人活動，其實已經形同解散，因此他選擇「離開」。恰克在飛鳥發表退團聲明後一小時更新IG，卻只寫下：「已經收到各位對於40週年的溫暖祝福，打從心底感謝！」對飛鳥退團一事隻字未提。

該團唱過不少知名歌曲，包含日劇《101次求婚》主題曲〈Say Yes〉以及周華健〈讓我歡喜讓我憂〉的原曲〈男與女〉，曾在2009年宣布無限期停止活動，當時就動過解散念頭，之後於2013年復出，但飛鳥2014年因吸毒被捕，導致組合活動再度暫停。

(中時 )