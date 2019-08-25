前鴻海董事長郭台銘參選有譜了？他與前立法院長王金平、台北市長柯文哲的三人合體，讓一場向老兵致敬的823紀念音樂會失焦，充滿濃濃政治味。資深媒體人李艷秋質疑，當天三人同框看不到智仁勇，倒是見到了貪嗔癡。她並喊話郭董，不必為各懷心思的哼哈二將，陷入貪嗔痴妄境中，他仍有機會讓自己成為智仁勇的典範。

李艷秋在臉書上表示，郭台銘、柯文哲、王金平三人終於在823合體同框，媒體效果百分百，但三人拍照快閃之後，號稱向823保衛台灣的老兵致敬所辦的音樂會，頓時人走景涼；60年前在前線頂著砲彈保家衛國的人，被刻意忽略遺忘就算了，60年後，竟然還要被政客消費利用，只因為他們需要一個作秀的場合，而823，就剛好具有「中華民國保衛台灣」的象徵意義。

李艷秋說，如果誠心要向戰士致敬，就從頭坐到尾，這很難嗎？真要合體，找個飯店開記者會也可以啊！一定要蹭823嗎？沒有敬意，沒有感念，只有算計和權謀。當三人行舉手禮的時候，她沒看到智仁勇，只看到貪嗔癡。

對於柯王二人扮演的角色，李艷秋認為，「柯文哲為的是民眾黨能在立法院成為新勢力，但他沒錢沒人；王金平為了⋯抱歉，我不知道他為什麼一直到現在還在𥚃面玩，也不知道為什麼柯、郭都還煞有介事的把他當個咖。」

李艷秋認為，柯王二人看的都是郭董。她疑惑郭董為了什麼？她希望他是真誠的想為中華民國奉獻，而不是中了「嗔毒」——因為沒有稱心如意而意氣用事。

李艷秋提到，她先前分析郭董已經錯過了五次參選時機，目前他只剩唯一一個機會，就是依照他參加初選時所做的承諾，全心支持初選產生的候選人，除非——這位候選人自己不願意再承擔。

李艷秋喊話郭董，不必為各懷心思的哼哈二將，陷入貪嗔痴的妄境中，他仍有機會讓自己成為智仁勇的典範。

(中時電子報)