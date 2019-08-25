「2019台中市當代藝術家聯展」在台中市大墩文化中心開幕，多達307位藝術家參展，創下新紀錄。（陳淑芬翻攝）

已有21年歷史的「2019台中市當代藝術家聯展」25日在台中市大墩文化中心開幕，將展至9月10日。今年多達307位藝術家參展，創下新紀錄，台中市副市長令狐榮達、文化局長張大春等人到場，率與會人士高喊「映照當代」，熱鬧地為聯展揭開序幕。

「2019台中市當代藝術家聯展」今年共有307位藝術家參與展出，展出油畫、墨彩、水彩、膠彩、版畫、書法、篆刻、攝影、工藝、雕塑及其他藝術等作品。

文化局指出，今年有30位藝術家首次參展，其中，最年長者為今年93歲高齡的油畫藝術家劉國東，他可謂是當代藝術家的長青樹，參展作品是30號「高原樹林」，是他在2019年的最新創作；最年輕則是22歲的年輕水彩畫家李梓維，他是國內各大美展的常勝軍，以擅長的水彩作品「來自天上的光羽之時」首次參展。

文化局表示，「台中市當代藝術家聯展」自1999年開辦，是從「台中市大墩美展」衍伸而來，已成為台中每年夏天當代藝術家匯集的藝術盛會，21年來匯集近4000名藝術群英創作，持續帶來嶄新的藝術樣貌和視野。

(中時 )