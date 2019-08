阿翔、謝忻走過外遇不倫戀風暴後,相繼高調復出,綜藝天王吳宗憲25日錄《小明星大跟班》前受訪表示,與兩人本來就不太聯絡,「都是圈內人,希望他們更好」,也不排除找他們上節目。他說自己把每個來賓都當成好朋友,「連陳沂都來上過我節目,但她卻在節目中公然說謊,所以就請她get out of my way。」

本屆金鐘獎入圍名單下週三(28日)揭曉,吳宗憲自認已經到了「隨緣」的地步,不過他並非不想得獎,而是胸有成竹,「會不會入圍不知道,但應該會有兩個」,他認為金鐘獎的走向早已變成獎項不敢太集中,「傻瓜也知道要給我,那不然給誰呢?」

他主持6年的《綜藝大熱門》一直沒獲得金鐘獎肯定,他再度強調《大熱門》本來就應該要拿主持人獎或節目獎。他表示台灣只剩下這個節目在做傳統綜藝,有一年獎座被音樂類型節目抱走,讓他頗不是滋味,抗議《大熱門》才是綜藝類節目,卻連入圍都沒辦法,實在不可思議。吳宗憲很有自信地說,他主持的三個節目《綜藝玩很大》、《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》應該都要入圍。

(中時 )