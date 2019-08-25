阿翔、謝忻走過外遇不倫戀風暴後，相繼高調復出，綜藝天王吳宗憲25日錄《小明星大跟班》前受訪表示，與兩人本來就不太聯絡，「都是圈內人，希望他們更好」，也不排除找他們上節目。他說自己把每個來賓都當成好朋友，「連陳沂都來上過我節目，但她卻在節目中公然說謊，所以就請她get out of my way。」

本屆金鐘獎入圍名單下週三（28日）揭曉，吳宗憲自認已經到了「隨緣」的地步，不過他並非不想得獎，而是胸有成竹，「會不會入圍不知道，但應該會有兩個」，他認為金鐘獎的走向早已變成獎項不敢太集中，「傻瓜也知道要給我，那不然給誰呢？」

他主持6年的《綜藝大熱門》一直沒獲得金鐘獎肯定，他再度強調《大熱門》本來就應該要拿主持人獎或節目獎。他表示台灣只剩下這個節目在做傳統綜藝，有一年獎座被音樂類型節目抱走，讓他頗不是滋味，抗議《大熱門》才是綜藝類節目，卻連入圍都沒辦法，實在不可思議。吳宗憲很有自信地說，他主持的三個節目《綜藝玩很大》、《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》應該都要入圍。

(中時 )