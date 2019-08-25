劉家昌向來關心台灣政治，頻頻主動發聲力挺國民黨總統參選人韓國瑜，也多次親自出席替韓國瑜站台造勢，引起熱論，人目前正在美國的劉家昌，25日在臉書發文提到自己從小顛沛流離的往事，並再度聲援韓國瑜，「罵韓國瑜草包的人想想，一個人單槍匹馬能拿下高雄，現在人民擁戴他選總統，你們卻看不懂，一群白內障。」

劉家昌闡述自己在哈爾濱出生，6歲時父親在某個夜晚突然一個人連夜跑離開家中，「說共產黨來了」，母親曾被共產黨抓走3次，他無奈：「前後鬥爭三次，我們已傾家蕩產。」母親之後帶著他們赴韓國找爸爸，原以為一家人可以團聚，豈料遇到韓戰爆發，「遍地屍體，冬天結冰，常常被屍體絆倒，這就是我的童年。」

他毫不避諱的提到韓國人很排華，他幼時被罵是中國奴長大，後來成為第一批移民美國的難民，父親曾告訴他們中國人要學中文，他就考上政大來到台灣，「為了報國我服了兵役，在危難之際寫了〈梅花〉、〈中華民國頌〉，喚起同胞的愛國心，團結共同渡過難關」，他直呼：「我是最有資格反共的人。」並表示他既不從政也不從商、也不參選，「一群混蛋名嘴給我扣紅帽子，完全是一群瘋狗亂咬」，似乎不滿近來外界對他所發表言論的批評。

劉家昌在文末還提到，「賴清德說韓國瑜是百年罕見的政治奇才，連他都看懂了。你們卻看不懂，怪誰？」，並嗆聲：「2020會讓你們一大群真的草包，心服口服叫他一聲韓總統。」許多網友紛紛按讚、留言，「劉老師的成長過程很辛苦，愛國心真感人」、「劉大師寫作的歌曲每一首都很感人，充滿愛國愛家的情感。」

(中時 )