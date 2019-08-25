林俊傑（JJ）日前在貴陽奧體中心體育場開唱，吸引五萬觀眾進場，創他出道巡演紀錄！一開場，JJ就熱情寒暄：「貴陽的朋友好久不見！上次見面還是七年前了，你們想我嗎？」驚喜獻唱他曾在電視節目中改編演繹而備受好評的《像我這樣的人》，立刻登微博熱搜。為了迎接JJ首次貴陽開唱，貴陽歌友會的歌迷們準備了精心的應援，更讓JJ感動的是一封來自於翁座小學的感謝信，原來是歌友會的歌迷以JJ的名義做公益，為身處偏遠山區因條件有限而一直備受飲水安全困擾的當地小學，送去淨水設備和樂器等愛心物資。

林俊傑日前在貴陽開唱。（JFJ Productions提供）

聖所巡演歷經一年半時間，累計近120萬入場觀眾，讓JJ感觸頗多，現場分享在巡演的過程中見到了好多熟悉和新的面孔，「每張我愛過的臉，每個交錯和無緣，都是因為某個決定、某個選擇，我相信也是一種命運的安排」。也正是他新單曲〈對的時間點〉的創作靈感，說到自己的創作心路歷程，JJ坦言：「之前我做音樂，會比較像是交作業一樣，每年都要有一張專輯。而現在，我的音樂比較像是在生活中陪伴著我，一步一步行走的朋友。我會把每一個遇見，我的感觸，將故事寫成我們。」

(中時 )