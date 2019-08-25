桃園市龜山區25日文化三路578號前路樹突然倒塌，警方和熱心民眾帶著電鋸先將切割樹木。（賴佑維翻攝）

白鹿颱風雖然已經遠離，不過桃園市龜山區25日文化三路578號前路樹突然倒塌，不但壓壞停在路邊的車輛，也佔據車道，龜山警分局大華派出所長孫維鴻立即派員疏導交通，員警通報公所後，和帶著電鋸的熱心民眾，乾脆先將樹木切割，讓交通恢復順暢。

孫維鴻表示，颱風中、後樹木因為豪大雨造成根部鬆軟，民眾在行走、駕車時，要注意前方樹木狀況，小心通行。員警和熱心民眾初步清除大型樹木後，其餘善後則由公所處理。

(中時 )