颱風遠離 龜山倒樹阻路警籲行車小心 19:582019/08/25 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市龜山區25日文化三路578號前路樹突然倒塌，警方和熱心民眾帶著電鋸先將切割樹木。（賴佑維翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區25日文化三路578號前路樹突然倒塌，警方和熱心民眾帶著電鋸先將切割樹木。（賴佑維翻攝） 白鹿颱風雖然已經遠離，不過桃園市龜山區25日文化三路578號前路樹突然倒塌，不但壓壞停在路邊的車輛，也佔據車道，龜山警分局大華派出所長孫維鴻立即派員疏導交通，員警通報公所後，和帶著電鋸的熱心民眾，乾脆先將樹木切割，讓交通恢復順暢。 孫維鴻表示，颱風中、後樹木因為豪大雨造成根部鬆軟，民眾在行走、駕車時，要注意前方樹木狀況，小心通行。員警和熱心民眾初步清除大型樹木後，其餘善後則由公所處理。 (中時 ) #樹木 #民眾 #颱風 #龜山 #孫維 也許您會感興趣 推薦閱讀 白鹿颱風生成 周六影響最劇烈 日氣象廳：直撲台灣 15:172019/08/21 生活 白鹿強弱關鍵！他貼一張圖：走到這就GG了 00:142019/08/22 生活 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 06:252019/08/22 生活 白鹿颱風是否侵台 2大關鍵曝光 10:062019/08/22 生活 台鐵擅自移除路樹 議員會勘要求限期改善 14:542019/08/22 生活 老翁走11公里路 龜山警方熱心助他返家 19:062019/08/22 社會 白鹿越晚雨越大！這5縣市防雨炸 16:592019/08/23 生活 龜山龍壽地下道 恐成治安死角 04:102019/08/24 地方新聞 白鹿颱風觸陸！挾超大豪雨狂炸花東 大台北防強風 06:132019/08/24 生活 白鹿颱風登台 北海岸激長浪新北應變中心嚴陣以待 12:532019/08/24 社會 社會熱門新聞 可惡！色男嘿咻少女硬闖後庭花 - 社會 彰化版摩西出海 轎車滅頂男子求救 - 社會 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 館粉控他賣的雞肉加味精 村長嗆「館長保證是屁」 - 社會 屏東休旅車摔落港 2歲嬰兒載浮載沉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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