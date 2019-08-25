一架雙翼式的安-2運輸機在奧地利摔毀，這架飛機在降落過程中著陸失敗，折斷了主輪。所幸飛機在打轉一圈後停了下來，機上4人僅受到驚嚇，沒有受傷。

噴射戰機世界(Fighter jets World)報導，奧地利拉斯興機場(Laakirchen)在8月24日將舉辦航空節，為此，傳奇的大型雙翼飛機安-2也要參與，可惜的是，安-2運輸機在降落時發生事故，雖未起火但飛機已受損。飛行員事後表示，飛機的操作襟翼在降落時有點問題，很難有效控制，只能選擇重落地的方式停下飛機，是他飛行35年以來，第一次出的意外。

消防隊員在事件發生後不久抵達，為了避免後續危險，立即調用泵浦，從損壞的飛機上抽取1,500升的燃油。

Bruchlandung eines Kleinflugzeuges am Flugplatz in Laakirchen https://t.co/SBCOOA2kFz pic.twitter.com/yeQ9uymX5I — Regionews (@RedRegionews) 2019年8月23日

在二戰之後，飛機大多是單翼飛機，然而仍然有少數的雙翼飛機繼續使用中，雙翼飛機雖然速度慢，但是有著升力較佳，起降距離短的優點，安托諾夫國營公司(Antonov ASTC)的安-2(An-2)，就是最成功也最著名的雙翼機，它在金氏世界紀錄上有兩個紀錄，一個是「現役最大型的雙翼飛機」，其二是「量產時間最久的飛機」，從1954年首次生產，至今仍在製造中，量產時間達到65年，還在持續下去。

(中時電子報)