2019年世界青少年錦標賽今天進入最後一天賽程，中華隊選手先在反曲弓男團獲得一面銀牌，隨後再於反曲弓個人賽由明德高中二年級小將戴宇軒射下金牌，畫下完美句點。

射箭世青賽先進行的反曲弓男團決賽，由中華隊單挑韓國隊，中華隊成員為戴宇軒、蘇于洋及劉泰言，前兩局分別以52：51、58：54收下，在總比分以4比0聽牌，第3局原本雙方56：56平手，但韓國隊的第3支箭從9分改判為10分，反以57：56獲勝、拿到2分。

氣勢打出來得韓國隊在第4局以56：51技壓中華隊，雙方總比分來到4比4平手，必須加射3支箭一分高下，中華隊3支箭射下27分，小輸韓國隊的28分，最終韓國隊5比4逆轉、氣走中華隊，韓國金牌、中華隊銀牌。

反曲弓個人賽金牌戰，稍早在與團體賽與金牌擦身而過的戴宇軒，個人賽則是上演了精彩的逆轉秀，前兩局結束1比3落後墨西哥對手札帕塔（Caleb Javier Urbina Zapata），但第3局戴宇軒28：26扳回一城，第4局再以29：28收下，瞬間將分數變成5比3超前。

第5局札帕塔先以28分結束，前2箭加起來19分的戴宇軒，最後1箭只要有9分就能獲勝，他挺住龐大的壓力，穩穩射出10分箭，漂亮帶走金牌，以1金、1銀留下在西班牙馬德里的美好回憶。

(中時電子報)