李來希提大數據分析破解「換柱2.0」。(圖/擷自李來希fb)

李來希提大數據分析破解「換柱2.0」。(圖/擷自李來希fb)

李來希提大數據分析破解「換柱2.0」。(圖/擷自李來希fb)

高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選，近期多項民調支持度下滑，政論節目趁機鼓動「換柱2.0」風聲。對此，全國公務人員協會理事長李來希提出大數據分析，回擊把韓國瑜的民調作低的陰謀。

李來希在臉書指出，藍綠聯手製造假民調或操作式民調，要把韓國瑜的民調作低，以便操作「換柱2.0」。所以，他提出大數據分析告訴事實真相是什麼！

李來希表示，有些訊息真的不是空穴來風，數據會說話，就是要把韓國瑜的民調作低，低到非換韓不可，為自己未來的違紀參選找尋正當性，為什麼藍綠有志一同這樣幹？因為韓國瑜的聲勢最旺，民進黨怕韓國瑜。

李來希並破解「所謂的知識藍看不起韓國瑜，背骨藍與民進黨找到了一個共同的焦點，透過媒體報導渲染假民調或是操作式民調，刻意打壓韓國瑜的選情，請夥伴們看清楚我們的大數據分析，千萬不要再被誤導了！」

網友亦呼應李來希分析，有人表示：「目前唯一可以確定的是：美國仔召見韓國瑜，代表的意義是『美國已經認定韓國瑜大有機會勝選』！」、「選民人數是固定的，投票意向也不可能變來變去，今年操作民調的老步，似乎沒有用」、「大家都沒離開~唯一支持韓國瑜」。

(中時電子報)