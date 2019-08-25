統一獅今(25)日天母主場迎戰富邦悍將，在蘇智傑連2打席開轟下，包辦4分打點，前2局就奠定勝基。再加上瑞安6.1局僅失2分，雖然悍將安打總數多達12支，不過攻勢串聯不佳，終場獅隊以4比2戰勝悍將。

本場獅隊能獲勝，蘇智傑是頭號功臣，連續2打席開轟，個人包辦全隊得分4打點，本季累積22支全壘打，躍升至全壘打排行榜第3名，僅次朱育賢(25)及張志豪(23)，並獲得單場MVP。瑞安先發6.1局被敲10支安打、沒有三振，不過僅失2分，收下本季第5勝。

悍將派出小將游霆崴先發，僅丟2局被敲6支安打、失4分就退場，接下來林晨樺中繼3局、范玉禹、賴鴻誠、林羿豪等人都力保不失分。悍將僅在7局上半靠連續安打攻佔滿壘後，于孟馗關鍵安打送回2分，終場還是由獅隊以4比2帶走勝利。悍將全隊敲出12支安打，較獅隊11支多，因攻勢無法串連吞下2連敗。

賽後蘇智傑表示從敲出第1支全壘打開始，發現今天狀況還不錯，目前在全壘打排名第3，他表示依然要保持平常心，「我覺得就是因為沒想這麼多，全壘打才能慢慢追上來，8月有狀況特別好的感覺，但還是盡量平常心。」

蘇智傑此戰擔任第二棒，他認為棒次對於他來說，僅有上場時要如何面對投手的想法不同而已，「第二棒要追求上壘，而不是隨便揮大棒，今天只想著擊出強勁的球，反而打得遠。」

(中時電子報)