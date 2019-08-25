總統蔡英文自我吹噓「購入駐紐約辦事處」，慘遭前總統陳水扁爆料打臉。蔡英文今（25）日改口表示，「當時我在國安團隊，對於在紐約辦事處所需要的所有資源與人員配置，我都是非常支持的」。對此，台北市議員羅智強在臉書大讚：「阿扁家成員監督民進黨的威力」。

總統蔡英文日前至台中舉行「辣台派開講」講座，提到台灣駐紐約辦事處的大樓為自己擔任行政院副院長時購入。對此，前總統陳水扁23日在臉書上爆料：「那是游錫堃當院長的時候買的」，狠狠諷刺蔡英文「明明沒有經手的事，也能開講成這樣」。對此，蔡英文今（25）日被迫改口表示，「當時我在國安團隊，對於在紐約辦事處所需要的所有資源與人員配置，我都是非常支持的」。

對陳水扁打臉蔡英文力道與準度，羅智強表示：「自從陳幸妤怒爆：『民進黨哪個沒有拿我爸的錢？』至今，還沒發現國內有哪個政黨或媒體，具備阿扁家成員監督民進黨的威力。

此刻又見阿扁狠狠抽了蔡總統的臉，只能深表囋嘆了！」

(中時電子報)