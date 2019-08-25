亞馬遜熱帶雨林正遭到野火肆虐著，這是地球生態系的大危機，美國航太總署(NASA)的衛星紀錄下令人痛心的圖像，因燃燒雨林造成的空氣汙染物正擴散到大氣中。

科學警報(Science Alert)報導，航太總署的大氣紅外線偵測系統（AIRS），借由Aqua衛星測量了8月8日至22日，海拔5500公尺處的全球一氧化碳含量，透過分色動畫，以綠色、黃色和深紅色表示一氧化碳的濃度，綠色表示一氧化碳濃度約為十億分之100（ppbv）、黃色代表120 ppbv、深紅色是160 ppbv，就清楚看到，有大量的一氧化碳從巴西傳出。

NASA maps carbon monoxide from #AmazonRainforest fires from orbit: https://t.co/xFvWUfDfVm pic.twitter.com/eRrp34QvGm — NASA JPL (@NASAJPL) 2019年8月23日

雖然燃燒的主產物是二氧化碳，但是二氧化碳也會從生物的呼吸作用出現，不容易做為空汙的準確標定物。相對的，一氧化碳只會因燃燒而產生，因此做為空汙的比較物更適合一些。在分色動畫中可以看到，亞馬遜雨林大火，產生的一氧化碳是驚人的，我們也可推估，二氧化碳的排放量必然更高。

亞馬遜森林大火是今年最嚴重的生態浩劫之一。(圖/路透社)

一氧化碳會大氣中停留約一個月，之後會被微生物分解成二氧化碳，所以一氧化碳在氣候變化中，仍然是起著重要作用。

根據巴西國家太空研究所（INPE）的數據，今年亞馬遜雨林地區爆發的野火數量，創下歷史新高 ，共計72,843起。報導稱，火災的人為因素很大。巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)主張大幅開放亞馬遜雨林 ，用於採礦、伐木和耕作，他不認為巴西需要為人類呼吸的空氣負什麼責任。

(中時電子報)