2019年世界羽球錦標賽女單決賽今天意外上演了一場一面倒的賽事，第一輪和八強分別擊敗台灣選手白馭珀、戴資穎的印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu），整場比賽讓挑戰世錦賽第2冠的日本對手奧原希望打得相當喪氣，迅速以21：7、21：7收下個人生涯首面世錦賽金牌，也是第一位帶走世錦賽冠軍的印度球員。

辛度有「超級收『銀』員」別稱，因為她從2016年里約奧運、2017及2018年世錦賽等大賽都屈居銀牌，今年世錦賽辛度不再「銀」恨，用出色的表現讓奧原希望一點贏球的希望都沒有。

除了成為印度首位世錦賽冠軍、揮別「老二魔咒」，辛度今年世錦賽也扮演球后美夢粉碎者，她在八強賽淘汰了必須拿到世錦賽冠軍、才能重返世界第一的戴資穎，準決賽解決了晉級決賽就能成為世界第一的大陸選手陳雨菲，決賽則是讓奪冠才能榮登世界球后寶座的奧原希望鎩羽而歸。

也因為辛度擊退了奧原希望，戴資穎最新世界排名將從第2下降到第3，如果奧原封后的話，小戴就會掉到第4。

賽後訪問中辛度透露，今天剛好是她母親生日，她也可以用這座世錦賽冠軍作為一份最棒的生日禮物獻給母親，讓她非常開心，她謝謝韓國籍教練金志賢的指導，幫助她表現更上層樓，也謝謝為她加油的球迷。

稍早的女雙決賽世一場日本大戰，大會第1種子松本麻佑/永原和可那經過85分鐘苦戰，21：11、20：22、23：21力克第2種子福島由紀/廣田彩花。

(中時電子報)