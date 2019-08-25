台日歌唱家聚溪頭米堤，以歌聲聯繫情誼。（廖志晃翻攝）

《2019台日歌謠之夜》音樂會，在溪頭米堤大飯店登場，由日本著名女高音一鐵久美子領銜，與札幌大谷大學副教授針生美智子等人，和台灣音樂家同台獻藝，透過親切溫馨的歌聲交流，深化國民情誼。

溪頭米堤大飯店擁有典雅瑰麗的宮廷建築，還有珍貴自然資源，一望無際的竹林美景；總經理李麗裕長年支持教育、藝術等領域發展，時常舉辦公益、文化活動，因而成為國際交流的熱點。

李麗裕表示，此次《2019台日歌謠之夜》音樂會，為台日文化經濟協會及桃園愛樂管弦樂團主辦，邀請日本著名女高音一鐵久美子來台領銜主唱，另有歌劇演唱家、札幌大谷大學副教授針生美智子、任教於藤女子大學的鋼琴家辻千繪；還有就讀於師大音樂系博士班的台灣女高音賴珏妤、留德鋼琴家劉純維，以及玉韻女聲合唱團同台演出，以優美的歌聲交流。

桃園愛樂總監盧孝治表示，一鐵久美子以音色清醇柔美，演唱技巧卓越超群為人稱道，她畢業於大谷短期大學音樂系，曾至法國尼斯國際學院進修，目前長居北海道札幌市，為札幌音樂家協會會員；針生美智子在日本國內獲獎無數，曾留學羅馬，為國際間炙手可熱的歌劇演員；台灣女高音賴◎妤畢業於英國倫敦皇家音樂學院，活躍於國內外歌劇舞台，為中華民國聲樂家協會會員。

玉韻女聲合唱團則是由非職業音樂家的素人組成，自2000年成團以來，以樂會友、定期聚會練習，演出地點從社區、慈善機構、到國家音樂廳，樂於分享音樂與關懷。

(中時 )