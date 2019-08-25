台中三井outlet停電 摩天輪摸黑疏散 21:012019/08/25 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中三井outlet晚間不明原因大停電，摩天輪瞬間黯淡無光，備用電源立即啟動，順利疏散車廂內乘客。（王文吉攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中三井outlet晚間不明原因大停電，全館黑壓壓一片，餐飲供應停擺。（王文吉翻攝） 台中三井OUTLET25日晚間7時許驚傳停電，包括1樓賣場、2樓餐廳全都黑壓壓一片，許多民眾被迫在黑中用餐，有人則是用餐到一半，等不到復電，乾脆離場，至於摩天輪頓時黯然無光，營運部門以人力啟動備用電源，順利疏散乘客，目前無人受困。 館方指出，可能是台電跳電造成全館大停電，目前原因不明，已派員疏散館內消費者，原訂晚間9點半閉館，提早在8點半閉館，並進行電力系統檢修，尚無法確定明日是否開館營運。 消費者等不到復電，用餐到一半乾脆離場，留下杯盤狼藉。（王文吉翻攝） 台中三井outlet晚間不明原因大停電，全館黑壓壓一片，消費者被迫摸黑逛街。（王文吉翻攝） 消費者在休息區等待復電，館方則宣布提早閉館，進行供電系統檢修。（王文吉翻攝） (中時 ) #停電 #營運 #乘客 #台中 #摩天輪 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃國書主打「這些年做的事」 以政績牌爭取連任 09:202019/08/21 政治 李中主打「刪惡法、除惡政」 砲轟民進黨執政不力 09:152019/08/22 政治 愛情摩天輪有譜了！？經發局：這時間定公布 10:402019/08/22 政治 白鹿襲台韓粉憂台中參訪取消 國民黨：韓辦回覆視23日颱風動態 17:012019/08/22 政治 颱風天遇電線掉落 勿碰觸先通知台電 20:162019/08/23 生活 汽車加裝後座乘客偵測 美國計劃強制立法 04:092019/08/24 全球財經 白鹿颱風午登陸 中市設三級應變中心全力戒備 15:002019/08/24 生活 白鹿造成屏東5626戶停電 台電緊急搶修 15:112019/08/24 生活 白鹿掃南台 全國11萬戶停電 21:532019/08/24 生活 港鐵憂遊行失控 今極大機會荃灣線部分車站封 09:022019/08/25 兩岸 社會熱門新聞 可惡！色男嘿咻少女硬闖後庭花 - 社會 彰化版摩西出海 轎車滅頂男子求救 - 社會 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 館粉控他賣的雞肉加味精 村長嗆「館長保證是屁」 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。