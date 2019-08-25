台中三井outlet晚間不明原因大停電，全館黑壓壓一片，餐飲供應停擺。（王文吉翻攝）

台中三井OUTLET25日晚間7時許驚傳停電，包括1樓賣場、2樓餐廳全都黑壓壓一片，許多民眾被迫在黑中用餐，有人則是用餐到一半，等不到復電，乾脆離場，至於摩天輪頓時黯然無光，營運部門以人力啟動備用電源，順利疏散乘客，目前無人受困。

館方指出，可能是台電跳電造成全館大停電，目前原因不明，已派員疏散館內消費者，原訂晚間9點半閉館，提早在8點半閉館，並進行電力系統檢修，尚無法確定明日是否開館營運。

消費者等不到復電，用餐到一半乾脆離場，留下杯盤狼藉。（王文吉翻攝）

台中三井outlet晚間不明原因大停電，全館黑壓壓一片，消費者被迫摸黑逛街。（王文吉翻攝）

消費者在休息區等待復電，館方則宣布提早閉館，進行供電系統檢修。（王文吉翻攝）

(中時 )