統一獅守護神陳韻文今年就像獅隊堅強後盾，今(25)日同樣在9局上半登場，飆出2K並順利守住勝利，連續2天成功關門，同時拿下本季第20次救援成功，刷新個人紀錄，且暫居聯盟救援王。賽後陳韻文謙虛表示，「救援王不敢去想，不過自去年起自信越來越好。」

陳韻文近7場出賽拿下5次救援成功、1個中繼點，是近期獅隊戰績不錯的功臣之一，如今不但成為陣中稱職的終結者，也是今年救援王獎項的熱門人選，領先第2名陳鴻文有6次之多。不過陳韻文仍很謙虛，「救援王不敢去想，也從來沒想過，如果想太多反而讓自己壓力更大，自然就好。」

同時陳韻文也提到，自去年起自己心態越來越好，同時上場更有信心，「其實上場前都會緊張，因為都是面對危機，不是平手就是只贏1、2分。不過自去年起好的感覺慢慢出現，越投越放鬆，一直維持到現在，自信相對也變好。」

陳韻文也感謝隊友的火力才讓他能有機會拿下救援點，「要靠隊友先取得領先，也不是只有自己努力就能拚來的，我只是把分內的事做好而已。」

(中時電子報)