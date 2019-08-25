一周天氣出爐！（上圖/氣象局、下圖/翻攝自氣象達人彭啟明 FB）

周一（26日）各地為多雲到晴的好天氣，午後局部短暫雷陣雨。僅東南部地區、恆春半島及金門有局部短暫陣雨。氣象局臉書粉專PO出一周天氣圖，指出好天氣一直持續到周三，周四低壓帶再度影響台灣，屆時天氣不穩，南部及東部局部又會有短暫陣雨。另外，菲律賓東方海面未來有熱帶擾動發展可能，但未來是否有增強成颱的可能性，要再持續觀察。

氣象局臉書粉絲專頁PO出一張圖，表示白鹿颱風遠離後，周一各地大致恢復到典型的夏季型天氣型態，僅東南部、恆春半島偶有短暫陣雨。週二及週三（27、28日太平洋高壓勢力將逐漸增強，臺灣附近水氣少，因此各地都是晴朗炎熱的天氣型態，而午後雷陣雨也只侷限在山區一帶，雨勢也不太大。

天氣風險管理公司也PO文表示，隨著颱風遠離，太平洋高壓西伸到台灣附近，週一到週三台灣天氣相對穩定，各地都是上午多雲到晴，下午山區午後雷陣雨的天氣。

到了週四（29日）之後，太平洋高壓勢力逐漸減弱，海洋性氣團又逐漸擴展至臺灣一帶，因此，臺灣地區在低壓帶影響下，南部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區大致可維持多雲的天氣，但是中午過後會有雷陣雨發生，請大家外出記得攜帶雨具備用。

另外，26~28日菲律賓東方海面目前又有雲系在醞釀中，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，又有熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，29、30日有西進穿過呂宋島進入南海的，也有北轉太靠近台灣的，各國模式模擬的路徑很分歧。但是，他強調有關熱帶擾動模擬的發展及動向，「不確定性」太大，仍需持續觀察。

留意「白鹿」後勁！ 南部、花東仍有大雨機率

(中時電子報)