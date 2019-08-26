前市議員翁美春日前參加豐原樂天宮關聖帝君新舊爐主交接典禮，轉戰區域立委，腳力更加勤快。（翁美春服務處提供）

翁美春近來投入空戰，推出「晚餐直播會」，透過網路直接向選民闡述參選理念，以及關心當前重大社會議題。（翁美春服務處提供）

翁美春擔任民代期間，推動山溝、排水溝、野溪整治，不論大小事，一定親力親為。（翁美春服務處提供）

台中市第8選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）區域立委，民進黨提名前市議員翁美春。翁美春長期深耕基層，以勤快、專業、熱忱樹立好口碑。由於選區廣闊，翁美春近來投入網路空戰，推出「晚餐直播會」，至於如何脫穎而出，她說「勤跑基層就對了！」

翁美春2006年當選台中縣議員，並連任2屆升格後的台中市議員，從縣議員到市議員，13年來一本初衷，堅持服務奉獻，基層實力不容小覷。未料，去年市議員選舉，民進黨採多額提名策略，造成意外飲恨，成為落選頭，讓支持者相當扼腕，紛紛勸進參選立委。

翁美春轉戰立委，打出「山城尚美，建設有春」、「守護台灣、建設有春」競選主軸。翁美春說，她的競選區域範圍廣闊，為強化行銷，爭取更多選民的認同與支持，自7月19日起，每週五或六晚間開辦「晚餐直播會」。

「晚餐直播會」透過網路直接向選民闡述參選理念，以及關心當前重大社會議題，包括育兒、托育福利、培育青年學子職場技能、抗中保台等，開播至今獲得不錯迴響，網路觸及率攀升逾萬人，聲量讓競選團隊信心倍增。

翁美春過去擔任民代期間，推動山溝、排水溝、野溪整治，以及道路鋪設，確保民眾財產安全，讓許多民眾印象深刻。她表示，服務，只是民代的基本功，對於服務案件，她都當成自己的事，迅速解決處理，不論大小事，她一定親力親為，並嚴格落實追蹤、管考。

提到競選訴求，翁美春要求盤點各級學校閒置教室，設置社區托育與老人照護，有效運用社會資源，減輕教養、安養問題。推動完整長期照顧體系，盡快開放長照產業化，整合政府與民間資源，保障失能老人與身心功能障礙者，能獲得妥善照顧，提升長照服務品質。

翁美春也相當重視中小企業與傳統產業，她希望能解決勞動力與用地問題，促進產業升級轉型。面對快速變化的未來，加強推廣技職教育，讓教育與就業市場接軌，孩子能快速適應職場，掌握優勢。

(中時 )