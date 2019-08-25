香港逃犯條例風波未平，今日香港荃灣遊行演變成衝突，示威者在多處堵路投擲磚頭汽油彈等，警方多次驅散。據港媒報導，晚間8時，有數名警員在沙咀道近大坡坊與示威者衝突期間，3名警員拔手槍指向示威者，並傳出懷疑槍聲。

幾名軍裝警員約8時在沙咀道被示威者襲擊毆打，混亂期間3名警員持槍指向人群，現場傳出槍聲。晚上近9時，新界南總區刑事總部警司梁國榮到場向媒體們交代，並指出以他理解，剛才有警員生命受到威脅期間，應該有開槍，盼媒體給予時間調查，有結果時將第一時間經警察公共關係科發放資訊。

梁國榮表示，有示威者在二坡防破壞商戶，以至進入店內破壞，警員隨即從警車下車阻止。初步了解開槍的是軍裝警員，並以其左輪配槍開一槍。事件中有5名軍裝警員受傷，警方將封鎖沙咀道現場，並交由新界南總區重案組跟進。

他指出，目前未有最準確資料，以免誤傳資訊，未有回應向天還是向市民開槍。

報導指，現場傳媒大為不滿，追問警員為何開槍，警員走上一座大廈，記者在樓梯位包圍，質疑警員曾朝記者開槍並要求交代。大批防暴警察接報到場增援，解救被圍困的警員，在場記者與媒體聯絡隊警員交涉期間爆發口角，警員要求記者冷靜不要挑釁情緒。

警方傳媒聯絡隊員隨後到場調停，媒體要求交代有否開槍、為何向媒體開槍，斥責威脅媒體人身安全等，聯絡隊員回應指，媒體可向警方新聞室查詢。

(旺報 )