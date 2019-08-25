司馬中原么兒吳融哲日前在臉書上po文，詳述父親遭不明女子詐騙的經過。(圖擷自司馬中原臉書)

年屆8旬作家司馬中原傳出桃花劫，一位年差30歲熟女趁虛而入，在取得司馬中原的信任後，企圖售出司馬值上億房子。此事經由其子女在臉書上披露，引起外界關注。這種鎖定老年人的粉紅收屍隊行徑，引起網友共鳴，感嘆親見家人受此遭遇，真是個心痛的過程。

司馬中原子女7月曾在臉書上貼文，述說司馬中原的目前狀況。家屬說，邁向高齡社會的今日，所有年長者都難脫退化或失智的定則，不肖份子敏感以此為隙，於是形成社會上層出不窮的詐騙。

家屬透露，今年86歲的司馬中原曾有過小中風，腦部受損未全癒，又歷經年前喪妻之痛，竟有年差30已婚熟女趁虛而入，住進家中，並稱倘若離婚，願意與司馬再婚。據了解，有媒體拍攝到司馬中原偕女子出現在房屋仲介公司，疑似要出售價值上億元的房子。

司馬中原遭陌生女子設計，令不少網友心戚戚焉。有網友留言分享，不是親身體驗，真的不能了解世界會有這種行業「粉紅收屍隊」, 專門針對老人下手。她提到家中老父的例子，「我父在同學會為同學之二妻勾搭(相差約30歲) , 該女同時搜刮其夫財產，及魅惑我父財產, 各得房屋一棟，並著手於其他，我父整個人性情大變, 極力擺脫兒孫陪伴。悉按該女指導欺瞞兒女，一心等待該女離婚改嫁給自己」。

該網友說，「很恐怖痛心的過程，明知對方不善，我們為擔心父親，怕壓力導致他避不見面，只能隱忍. 但與父親相處，已只見軀殼，靈魂盡失，親情盡失，甚至對兒女虛偽攻防，真是一個心痛的過程。」即使她就住在父宅對面，也無法阻止此事發生。

司馬子女回覆說，家中兩位兄長都長住父母宅中，另一兄長也在同里擔任里長，都極為親近父親，但若有有心人真想滲入，兒女難防！

(中時電子報)