瑞莎自從成為台灣媳婦，生了女兒Nika之後，每年夏天都會與老公Mike帶著女兒到LA，讓女兒看看爸爸小時成長的地方，不過今年對瑞莎來說，成了一個非常難忘的暑假，過去都是一家三口的假期，今年卻爆增為13個人的旅行！

瑞莎目前身份除了是藝人、妻子、母親之外，去年年底更開始無酬擔任台灣韻律體操選手的教練，為了台灣的韻律體操選手們，希望她們能夠更有國際觀，學習到不同國家的訓練方式，進而增加自己的技巧與自信心，所以瑞莎特別情商自己的好朋友，也是以前同為烏克蘭韻律體操隊的隊友安娜貝索諾娃擔任客座教練，指導台灣的韻律體操選手們。

安娜貝索諾娃曾是烏克蘭排名第一的韻律體操選手，2010年從選手身份退役，擔任選手期間總計贏得22面世界錦標賽獎牌、兩面奧運獎牌與22面歐洲錦標賽獎牌，瑞莎表示，自己與安娜從小就一起接受韻律體操的訓練，兩人也同時進入烏克蘭韻律體操國家隊，每次出國比賽兩人也都一起住。這次要出國前，瑞莎知道好友安娜目前正帶著自己的選手在邁阿密受訓，所以特地詢問安娜是否願意一同指導台灣的韻律體操選手，身為好友的安娜也二話不說一口答應，讓瑞莎十分的感動。

瑞莎說，因為安娜其實是第一次指導不是自己訓練的選手，但因為瑞莎傳了台灣韻律體操選手訓練的影片給安娜看之後，她覺得大家都十分的努力以及具有天份，再加上好友瑞莎的請託，所以才決定擔任這次的客座教練。

瑞莎帶台灣選手前往美國受訓，並請來曾是烏克蘭韻律體操選手的好友安娜擔任客座教授。（蓉億娛樂提供）

瑞莎為了能讓選手們出國訓練，事前也花了不少功夫，為減輕選手經濟負擔，她還去跟華航談了10張來回贊助機票（一名台灣教練加九名選手），選手們抵達LA的頭兩天，瑞莎也提供自己的家讓選手們入住，好方便她們調整時差，也安排了參觀Hollywood及環球影城的行程，讓選手們除了練習之外也能稍微放鬆，第三天便帶著選手們前往邁阿密與安娜碰面，接受為期三週的訓練。

瑞莎表示，這幾天看著大家很努力的練習，同時也學習到不少新的技巧，讓她十分感動，每天練習結束後，她都帶著選手們一起到海邊去放鬆一下肌肉，選手們也非常獨立，會自己去買菜、煮飯，互相照顧。第一次挑戰一個人帶著選手們出國訓練，雖然很辛苦，但瑞莎表示自己其實心裡是相當驕傲的，看著選手們這麼認真學習，就會覺得自己做了一件對的事情，希望能讓更多人看到台灣韻律體操選手們的努力！

瑞莎帶女兒到美國旅行，順便帶選手前往受訓。（蓉億娛樂）

瑞莎說，她最感謝的當然就是自己的老公Mike了，原本的家庭旅行變成了韻律體操訓練營，因為要陪著選手們練習，所以很多時候都是Mike一個人照顧Nika，她很謝謝老公的體諒。而少了媽媽陪伴的Nika，這次竟意外地沒有一絲不開心，原來因為這次旅行多了10位大姐姐的加入，每晚結束練習之後，大姐姐們都會陪Nika一起玩，教她韻律體操的動作。瑞莎笑說，晚上多了10個保姆照顧Nika，難怪Nika都不會想找媽媽了。

(中時 )