法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，七大工業國集團（G7）峰會中，各國領導人同意，要「儘速」援助受到亞馬遜雨林巨大野火影響的國家。

法新社報導，馬克宏在法國西南部度假勝地比亞里茲（Biarritz）舉行的G7峰會中告訴記者：「我們一致同意，要儘速幫助那些遭到野火侵襲的國家。」

(中時 )