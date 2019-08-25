法總統：G7領袖同意儘速援助亞馬遜野火受災國 22:112019/08/25 中時 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，七大工業國集團（G7）峰會中，各國領導人同意，要「儘速」援助受到亞馬遜雨林巨大野火影響的國家。 法新社報導，馬克宏在法國西南部度假勝地比亞里茲（Biarritz）舉行的G7峰會中告訴記者：「我們一致同意，要儘速幫助那些遭到野火侵襲的國家。」 (中時 ) #野火 #法國 #馬克 #國家 #亞馬遜 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯：有台灣媒體不須國家機器 12:082019/08/21 政治 脫歐在即 英相首與國際領袖會談攤牌 15:222019/08/21 國際 川普：應邀請俄羅斯參加明年G7峰會 19:482019/08/21 國際 亞馬遜雨林 今年野火逾7萬起 04:102019/08/22 國際大事 大火吞噬地球之肺 亞馬遜濃煙連太空都看得見 16:312019/08/22 國際 馬克洪警告強森：不能砍邊境保障措施 22:022019/08/22 國際 24日法國比亞里茲揭幕 G7峰會不發聯合公報 史上首見 04:102019/08/23 全球財經 巴西總統授權軍隊 幫助對抗亞馬遜雨林野火 08:052019/08/24 國際 巴西：可動員成千上萬部隊對抗森林野火 08:152019/08/25 國際 快沒空氣了! NASA衛星顯示亞馬遜大火的空汙量 20:562019/08/25 國際 國際熱門新聞 川普造勢活動空位一堆 17歲少年1句話辦到？ - 國際 快沒空氣了! NASA衛星顯示亞馬遜大火的空汙量 - 國際 川普叫得動美企離開陸？手中籌碼曝光了 - 國際 不演了！川普稱習近平「敵人」原因曝光 - 國際 會川普提美陸緊張情勢 強生：英國挺貿易和平 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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