國片《醬狗》講述台韓混血屁孩到哪都被當成外人的「失語危機」，是台韓混血導演張智瑋首部自編自導長片，拍攝現場「台韓雙拼」劇組為找到會講道地韓語的台籍演員，幾乎翻遍了全韓國，張智瑋透露：「我們挑演員先看護照，一定要確認有中華民國國籍！」最後找到出演知名韓劇《家和萬事成》、《皇后的品格》的賀業文。

曾演出美劇《LOST檔案》、《瘋狂電視台》與好萊塢喜劇《特務行不行》的華裔男星于澤偉也將在片中飾演台灣籍男孩，代表韓國的兩名主演，是家喻戶曉的女星李恆娜與金叡恩。李恆娜曾在《正義辯護人》、《快樂第四名》等賣座韓片有精彩表現。而外型清新的金叡恩，則曾在超強偶像卡司陣容的《騷動青春》演出。

片名「醬狗」在韓語意為「掌櫃」，是歧視華人的用語，主角雖在首爾土生土長、講流利韓語，仍被血統純正的「高麗棒子」奚落是「醬狗」。拍片現場不時祭出台韓兩地「國罵」交流，逗趣十足。監製劉嘉明表示：「希望能帶著台灣獨立製片往外走，為國片找到新的可能。」電影24日於首爾開拍預計9月中殺青，2020下半年與台灣觀眾見面。

(中時 )