高雄民宅惡火獨居男葬身火窟。（柯宗緯翻攝）

高雄市前鎮區鎮發街一處民宅今晚8時許發生火警，消防局出動17車35人前往搶救，不到半小時火勢撲滅，警消在火場發現58歲獨居的李姓男子遺體，起火點疑為1樓家具燃燒，但起火原因仍有待火調人員調查中。

(中時 )