高雄前鎮民宅惡火 獨居男葬身火窟 22:022019/08/25 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄民宅惡火獨居男葬身火窟。（柯宗緯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄民宅惡火獨居男葬身火窟。（柯宗緯翻攝） 高雄市前鎮區鎮發街一處民宅今晚8時許發生火警，消防局出動17車35人前往搶救，不到半小時火勢撲滅，警消在火場發現58歲獨居的李姓男子遺體，起火點疑為1樓家具燃燒，但起火原因仍有待火調人員調查中。 (中時 ) #民宅 #遺體 #起火點 #男子 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 民宅大火 上校救愛犬躲浴室嗆死 04:102019/08/21 社會新聞 我們都被裝追蹤器!他解剖晶片驚呆 12:172019/08/21 生活 他趁傳播妹醉倒猛舔…死不認 DNA打臉 12:372019/08/22 社會 失智翁迷失街頭 新店警用M-POLICE助返家 14:052019/08/22 社會 live直播？女碩生洗澡發現針孔偷拍 下秒房東狂敲門 18:502019/08/23 社會 肺阻塞每年奪走6000條性命 8旬老翁夜半呼吸困難以為鬼壓床 19:532019/08/23 生活 台鐵司機性侵智障女 公懲會判撤職 08:212019/08/25 社會 移民署逮失聯移工 8人民宅開趴全喝茫 12:422019/08/24 社會 男子永安漁港落水 消防海巡救起送醫不治 15:422019/08/25 社會 疑疲勞駕駛撞民宅 婦人夾心無呼吸 18:242019/08/25 社會 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 直播與男網肉體交疊 G胸女大生「躺著賺」慘了 - 社會 館粉控他賣的雞肉加味精 村長嗆「館長保證是屁」 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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