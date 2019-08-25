驚悚懸疑西語電影《4X4危機四伏》不僅創下票房佳績，更引起各國爭相購買翻拍權利，連《進擊的鼓手》製作人也表示有興趣翻拍成美版。該片由一樁偷車竊案發展出一連串失控情節，主角一開場便以熟練技巧把停在路邊的車輛輕鬆撬開。有趣的是，為讓影片能更寫實，劇組為了「如何不破壞車輛侵入車內的方式」做了各項研究，甚至從網路搜尋上千篇影片示範中一一嘗試。

從最常見的「電線開鎖法」到看起來不可思議「馬桶吸盤開鎖法」都試了，最後選出能夠輕鬆秒開鎖的「棒球開鎖法」，他在電影裡用此法僅一秒就把門給打開，讓觀眾嘖嘖稱奇，至於「棒球開鎖法」是如何開鎖的，都收錄在首波幕後花絮中，但男主角彼得也提醒大家儘管開鎖方法是考據真實影片，但千萬不要以身試法：「回家不要模仿喔！」

28歲主演彼得藍贊尼，早從16歲起就展開演員生涯，因參與阿根廷長壽劇《少年天使》一炮而紅，，組成少男團體發行多張專輯，是當地演歌雙棲的偶像演員。近年進軍大銀幕，首部電影《大犯罪家》不但就讓他入選威尼斯影展，更代表阿根廷角逐奧斯卡最佳外語片，另一部參與作品《天使怎麼了》也在去年角逐奧斯卡最佳外語片，並入選坎城影展一種注目單元。

該片描述一處平凡不過的鄰區街道上，有個男人輕鬆地侵入四輪驅動房車，大肆搜刮車內的值錢東西，但當他打算離開時，卻發現整台車的車門與車窗全都被反鎖，身經百戰的他，此刻卻深陷牢不可攻的密室裡，然而這時，車內通話突然響起，「你好，歡迎上車！」男子這才發現自己掉入了車主所設下的陷阱。9月12日在台上映。

(中時 )