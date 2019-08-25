國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室今（25）日表示，除已設置的策略、議題小組外，將成立新聞、動員、法律小組，逐步完善競選功能，未來對不實的指控將全面提告。

根據中央社報導，韓國瑜競選辦公室表示，競選辦公室有很多功能，必須要逐步完善跟建立，未來會有各種不同的編組，把各項工作扛起來。目前已經有發言人，所以要設置新聞小組，進行新聞監看、資料搜集或是澄清不實消息，以輔助發言人。

針對目前黑韓謠言滿天飛狀況，韓國瑜競選辦公室指出，未來將設置法律小組，對不實的指控全面提告。

另外，韓國瑜競選辦公室也表示，為因應韓國瑜未來到各地的下鄉行程，需要有一些先期的作業，成立動員小組，安排韓國瑜到各地的行程，或是與地方人士進行溝通。成員將徵召國民黨各縣市的年輕議員，整合國民黨在地的力量。

韓國瑜競選總部發言人何庭歡表示，韓國瑜競選辦公室會逐步擴充任務編組，完善業務功能，如果有確定的人事案，會向外界公布。

(中時電子報)