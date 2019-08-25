周興哲25日在高雄巨蛋舉辦第2場「你，好不好」演唱會高雄站，他邀來許瑋甯擔任嘉賓，同台合唱〈黏黏〉，豈料許瑋甯一上舞台就人來瘋，自備清唱〈你敢不敢〉、〈給我一個理由忘記〉，還加碼安可獻唱〈美麗笨女人〉，她笑說：「他身體微恙，我有準備歌單來幫他頂一下，我不知道會不會破音，你們會原諒我吧，我不是專業歌手。」她大方在現場熱唱，讓周興哲說：「妳好投入，我好驚訝，我好像嘉賓，那我先去休息。」

周興哲貼心在一旁幫她和音，許瑋甯在下台前，大批歌迷喊：「安可！」她也自信表示其實還有準備其他歌單，立刻加碼獻唱，她說：「我想當歌手，單曲可以有2首，快的跟慢的。」並開心表示很想和周興哲一起跳舞，還逗趣模仿周興哲跳舞模樣，周興哲笑說：「妳為什麼要在那麼多人面前醜化我。」

她提到周興哲叫她把現場當作自己家，嗨喊：「謝謝大家來我的演唱會。」並說道「我沒給你丟臉吧，下次還要邀我當嘉賓。」周興哲在歡送她下台時，笑虧：「還好她有先訂高鐵票，不知道會唱到什麼時候。」

而周興哲熱唱〈Nobody But Me〉揭開序幕，嗨喊：「高雄巨蛋的朋友！」炒熱氣氛，全程3小時演唱會，一連獻唱〈如果雨之後〉、〈以後別做朋友〉、〈怎麼了〉等熱門歌曲，不過他在台上Talking，不時咳嗽，頻頻喝水潤喉，他的經紀人琦琦表示他首場唱完聲音就啞了，有提醒他早點休息、多喝水、私下不要講話，一早起床聲音恢復許多，不過還有些微沙啞。

他唱到新歌〈Something About LA〉時，宣布將是第4張專輯中的第1首歌，預計在年底將發新專輯。此外，首場遇到颱風來襲，第二場天氣放晴，吸引1萬1千名粉絲支持，他的父母、哥哥、弟弟、女友趙岱新一連2天都到場力挺。

周興哲在高雄巨蛋嗨唱第2場「你，好不好」演唱會。(星空飛騰提供)

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