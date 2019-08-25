台灣18歲桌球好手林昀儒，今天晚間在捷克桌球公開賽男單決賽以11：9、11：5、4：11、11：5、11：8打敗另一位德國好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），拿下個人生涯第一座ITTF國際桌總世界巡迴賽單站單打冠軍。

林昀儒今年3月在屬於挑戰賽等級的阿曼公開賽混雙、男雙及男單勇奪三冠，上個月則在馬來西亞T2鑽石桌球賽，於決賽扳倒前世界球王樊振東，贏得了冠軍，目前世界排名第13是台灣選手最佳名次，今天稍早在捷克公開賽男單準決賽才以4比3局數氣走7度在歐錦賽奪冠的德國名將波爾（Timo Boll），獲得決賽門票。

決賽前兩局林昀儒順利收下，第3局雖然被奧恰洛夫追回一局，第4局隨即以4：0攻勢開局，但是奧恰洛夫畢竟是2012倫敦奧運男單銅牌，實力不在話下，努力追到5：4只落後林昀儒1分，也逼得林昀儒喊暫停緩和一下，並和教練討論策略，回到場上後，奧恰洛夫先將分數逼成5：5平手，但林昀儒連拿6分、11：5結束該局，局數3比1率先聽牌。

第5局奧恰洛夫取得6：4領先，但林昀儒很快調整過來，針對對手打法特色施壓，反而連搶3分超前比數，奧恰洛夫趕緊叫暫停，可惜沒能改變局勢，林昀儒10：8出現2個賽末點兼冠軍點，雖然奧恰洛夫救了1個冠軍點，但下一分回擊出界，結束這場對抗。

在捷克公開賽連續推倒兩台「德國坦克」的林昀儒，進帳個人首座國際桌總世界巡迴賽單站單打冠軍，可獲得1800分積分，可望再提升世界排名，並獲得2.1萬美元（約66萬台幣）冠軍獎金。

個性比較寡言的林昀儒，賽後頒獎完很快就步出球場，主持人心急喊道：「請稍等，有些問題要請問昀儒。」主持人詢問，這是林昀儒在成人賽事第一個世界巡迴賽冠軍，他有什麼感想，林昀儒簡短回應：「非常有意義，就這樣。」接著就看著鏡頭，主持人似乎也被他的省話嚇到，草草結束訪問。

(中時電子報)