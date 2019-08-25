鴻海創辦人郭台銘日前與柯文哲、王金平合體現身，外界傳言不管國民黨是否會換掉韓國瑜，郭台銘都會在9月初參選。但幕僚蔡沁瑜指，郭台銘到目前為止都沒有選或不選的打算，任何一個決定都需要謹慎的思考。對此，中國文化大學新聞系主任胡幼偉認為，郭台銘對「保證勝選」這四個字很在意，所以需要謹慎的思考。

胡幼偉在臉書指出，有位朋友問一個問題：郭台銘到底在幹嘛？他到底在想什麼？

胡提出猜想：

1. 在黨內初選過程中，他花了不少錢，找了許多「專家」搞競選行銷傳播；

2. 這些「專家」讓他相信，照著「專家」的建議去講話、做動作，他會贏得初選；

3. 結果是：他輸了初選，而且輸得很難看！

4. 於是，他自己思考，或任何人勸他脫黨參選，再戰一次時，他唯一要的答案是：「這次保證能贏嗎？」如果沒有必勝的把握，那為什麼要再弄一次？

5. 問題是：王或柯沒辦法「保證」他再戰一次會贏；任何「專家」也沒辦法提供這種「保證」！

6. 所以，雖然距離投票時間已經愈來愈近了 ，但他卻遲遲不開展參選動作。他不會在乎王柯會怎樣；他只在乎一件事：能不能贏？他不能，也沒必要再丢臉一次。所以，他還在等，等有沒有「必勝」的策略跟戰法？當他自認找到了這個方法，他當然就會出來選；如果一直找不到，他就不會出來選！其他任何事情，都不是他關心的重點。

7. 但從他不肯見吳主席，就知道，至少到目前為止，他不願意加入韓的團隊，為韓輔選！

最後，胡幼偉結論是：從郭拖那麼久都不做決定，你就知道，郭對「保證勝選」這四個字，有多在意！郭一定要有這個保證，才會宣佈參選。所以，關鍵不是要和王柯怎麼喬，而是「能不能保證當選」啊！

(中時電子報)