台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩今天接受廣播節目專訪，被問及柯文哲是否參選2020總統，黃瀞瑩僅表示「這個就繼續看下去」。對於柯文哲與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平的結盟，黃瀞瑩指出，「外界太多解讀了，看政治時不要這麼複雜」。

根據中評網報導，黃瀞瑩今天接受廣播節目《POP搶先爆》主持人邱明玉訪問，被問到以1至10分為投入立委選戰的意願打分數，黃瀞瑩說「大概3、4分吧」，因為這件事大家一直在討論，多少會思考一下，但重心還是在發言職上。

邱明玉追問「3、4分，就代表想選囉」，黃瀞瑩回「如果要這樣說的話，就只有0跟1的選擇了」。

對於柯文哲與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平的結盟，黃瀞瑩指出，柯文哲目前還是以市政工作為重點，「外界太多解讀了，看政治時不要這麼複雜」，而所謂的結盟就是順其自然，如果台灣有機會讓這組合出現就代表有需求。

對於柯文哲粉絲專頁持續掉粉中，黃瀞瑩表示，他們都有向柯文哲報告，柯文哲覺得組黨一事可能讓過去支持者有很多聲音，而他的兩岸論述或做法也讓很多人有不同感覺。黃瀞瑩強調，民眾黨還在草創期，希望能將柯文哲的公開透明等理念帶進中央。

至於柯文哲是否參選2020總統，黃瀞瑩僅表示「這個就繼續看下去」。

(中時電子報)