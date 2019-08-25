正在法國北部度假勝地比亞里茲（Biarritz）所舉行的七大工業國（G7）高峰會，正在進行大國領袖的會議，沒料到美國最討厭的伊朗，也加入這場會議。一位法國高級官員證實，是法國邀請伊朗外交部長前來G7會議，就是希望緩解美伊兩方的緊張局勢。

美聯社報導，稍早前，伊朗外交部發言人穆薩維(Abbas Mousavi)在推持上透露，伊朗外交部長扎里夫(Mohammad Javad Zarif)的A321班機已經抵達比亞里茲，而當地正是七國工業集團會議的法國城市，儘管他不會在那裡與美國官員進行談判或會晤。

這是扎里夫的「驚奇之旅」，在此之前，美國撤出伊朗核協議，並加大力度對伊朗進行嚴格的經濟封鎖，為此雙方發生了多起小衝突，包括伊朗擊落美國RQ-4「全球鷹」無人機，扣押經過的油輪，甚至破壞到中油的石油腦運輸船。相對的，英國也在直布羅陀扣押一艘伊朗原預計前往敘利亞的油輪。

原本伊朗官方媒體沒有直接的消息，但是不久後，法國外交官員證實，扎里夫來到比亞里茲，是G7領袖們在週六晚間後決定的。

當被問及白宮是否知道這次訪問時，這位法國官員說「我們按照自己的條件行事」，但指出法國總統馬克宏和川普昨天相遇時，曾經詳細討論了伊朗，意思是，美國就算沒同意，也知道法國會做出這項決定。

這位未透露名字的法國官員表示，法國認為，G7領袖必須與伊朗達成協議，只有更多的聯繫，才能夠緩和緊張局勢，這一點非常重要。

這位官員表示，在美國與伊朗還缺乏互信的情況，扎里夫不會和川普會面，但是法國會擔任調解者，與美國完全透明地合作，並與歐洲合作夥伴完全透明。

(中時電子報)