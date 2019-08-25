荃葵青遊行 醫管局：8人受傷送院 情況穩定 23:262019/08/25 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 荃灣遊行演變成大規模衝突，荃灣多處街道有示威者堵路、縱火、投擲汽油彈磚頭，防暴警察出動催淚彈、橡膠子彈及水炮車驅散。醫管局表示，截至晚上約8時半，共有8人受傷送院。其中5男1女目前情況穩定，其餘兩名男子經治療後已出院。 部分示威者晚上轉戰深水埗、紅隧、尖沙嘴等地點，目前荃灣現場仍有大批示威者聚集，氣氛緊張。 (中時 ) #荃灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港之路 港島荃灣觀塘三線連人鏈 晚間9點開始散去 22:092019/08/23 兩岸 港鐵憂遊行失控 今極大機會荃灣線部分車站封 09:022019/08/25 兩岸 香港荃葵青遊行 水砲車首出動向路障發射水柱 18:552019/08/25 兩岸 港警拔左輪手槍對示威者 警司承認開一槍 21:432019/08/25 兩岸 兩岸熱門新聞 陸商務部專家：貿易戰已經到了中國最舒服的階段 - 兩岸 承認沙咀道開一槍 港警：軍裝警生命受威脅 - 兩岸 - 旺報 陸主場統一 台軍隊恐難保留 - 日報 香港荃葵青遊行 水砲車首出動向路障發射水柱 - 兩岸 香港眾安街沙咀道示威者深夜未散 防暴警察推進驅趕 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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