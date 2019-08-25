荃灣遊行演變成大規模衝突，荃灣多處街道有示威者堵路、縱火、投擲汽油彈磚頭，防暴警察出動催淚彈、橡膠子彈及水炮車驅散。醫管局表示，截至晚上約8時半，共有8人受傷送院。其中5男1女目前情況穩定，其餘兩名男子經治療後已出院。

部分示威者晚上轉戰深水埗、紅隧、尖沙嘴等地點，目前荃灣現場仍有大批示威者聚集，氣氛緊張。

(中時 )