美女們展露繪畫才藝。洪秀瑛攝

現場揮毫。洪秀瑛攝

認真的女人最美麗。洪秀瑛攝

水墨名畫家陳綉美（左）與甘肅隴台經貿文化交流協會理事長吳國保。洪秀瑛攝

司馬三三（右）與水墨畫恩師陳綉美。洪秀瑛攝

蘭州市台資企業協會王茂松會長（左起）、苗蔚蘭、姚采穎、陳綉美、甘肅委台灣工作辦公室副主任崔鵬冲、司馬三三、鄧美芳、陳玉珠、凌蕙蕙、甘肅隴台經貿文化交流協會理事長吳國保合影。洪秀瑛攝

姚采穎揮毫。洪秀瑛攝

司馬三三展露水墨絕活。洪秀瑛攝

姚采穎有高山症反應。洪秀瑛攝

左為凌蕙蕙，右為陳玉珠。洪秀瑛攝

演員司馬三三近日率鄧美芳、凌蕙蕙、苗蔚蘭、陳玉珠、姚采穎、知名畫家陳綉美等代表團，帶著70多幅書畫作品在甘肅進行兩岸藝術文化交流。一行人日前前往擁有「東方瑞士」美譽、海拔3000多公尺的夏河縣郎木寺鎮，司馬三三及姚采穎發生嚴重高山症，共吸5罐氧氣瓶及吞藥保命，25日在蘭州「逸韻飛墨藝術空間」出席開幕活動，姚采穎提起這段驚險經歷仍心有餘悸，「沒有任何事比平安更重要了」。

甘肅隴台經貿文化交流協會今年成立16週年，該會理事長吳國保推動兩岸藝術文化不遺餘力，前2年建立隴台藝文交流互動新模式後，今年以「藝見絲路—台灣八雅藝文交流展」為主題，他表示協會以經貿出發推動文化藝術，作為兩岸交流平台，藉以吸引並培養年輕人對書畫藝術領域影響力。今開幕會上，凌蕙蕙表演古箏彈唱，司馬三三、鄧美芳、陳綉美、苗蔚蘭、姚采穎、陳玉珠在現場揮毫，贏得滿堂彩，為這場藝術文化饗宴畫下圓滿句點。

一行人此趟甘肅行小插曲不斷，第一天在蘭州機場先是鄧美芳、司馬三三因護照、翡翠項鍊被海關扣留、盤查，接著碰巧大陸國家主席習近平在甘肅考察，她們抵達下榻飯店也被安檢才放行，隔天餐會途中凌蕙蕙意外跌了一大跤；大夥拉車到甘南藏族自治州夏河縣郎木寺鎮時，因高原含氧量低，司馬三三原本就心臟不好，緊急吞2顆藥丸保命，也有心臟二尖瓣脫垂的姚采穎出現頭暈等高山症反應，靠著吸氧氣瓶才紓緩不適。

姚采穎說，原本吃藥想讓身體慢慢適應稀薄空氣，沒想到連說話和走路都吃力，「三三姊一直很照顧我，那個晚上壓力很大，一整晚無法好好睡，我告訴自己要堅強」，她後來大口吸氣、慢慢吐氣的腹式呼吸才緩解。她原本也有低血壓，偶爾昏倒，之前就曾被路人送到醫院，有陣子出門還必須隨身帶著紙條，上面寫自己名字、病史，好讓醫生診療參考。

姚采穎、司馬三三因高山症先下山，花了800人民幣（約3590台幣）租車、歷經6個多小時到蘭州，司馬三三說，「第3次到蘭州，終於看到它美麗的真面貌」，姚采穎欣賞黃河風光，笑說「以前在書本裡看到黃河，現在真的看到什麼叫做『跳到黃河都洗不清』了」。

鄧美芳、苗蔚蘭、陳玉珠、凌蕙蕙抽空造訪拉卜楞寺感受藏傳佛教文化，也前往被形容為亞當、夏娃誕生地的人間伊甸園-扎尕那景區及有「小九寨溝」美譽的官鵝溝景區，沿途欣賞甘南藏區美輪美奐風光，也品嚐藏族傳統料理、烤全羊、蘭州拉麵等美食，滿載而歸。

(中時 )