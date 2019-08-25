韓國瑜在國民黨內總統初選時拜會顏清標，與眾多支持者舉行閉門會議。（陳淑娥攝）

決戰中台灣！歷來總統大選，台中贏、台灣就會贏，2020的中台灣，兵家必爭，藍營台中紅、黑派要角25日已吹起挺韓號角，就戰鬥位置，就是要力挺韓國瑜登大位，搶回中央執政權。

其實，韓國瑜也深知中台灣是2020的重中之重，7月全台首場感恩之旅就選在台中市，卻因高雄淹大水取消。之後，台中市紅黑派掌門台中市議會前議長張清堂、張清照兄弟，與前立委顏清標，8月5日特率國民黨籍等議員南下高雄幫韓國瑜加油；這趟「送暖之旅」兩位紅黑派「龍頭」親自壓陣南下，別具政治意義。

台中市議會國民黨團更是全台第一個以黨團名義支持韓國瑜，初選前，總統參選人還未定，議會國民黨團擔心韓國瑜不在初選名單內，開記者會建議國民黨中央「徵召韓國瑜」；黨團書記長張瀞分透露原因，強調是「呷人一口、還人一斗」，回報九合一選舉時，韓不辭辛勞到台中市輔選國民黨議員。

原台中縣山海屯聯誼會秋節聯誼25日在豐原儷宴會館餐敘，紅派大老廖了以、林敏霖與前副議長何泗聰，張清堂、顏清標與台中市副市長楊瓊瓔等要角都到場表態力挺韓國瑜，且顏清標更罕見公開酸了郭台銘一頓。

至於另一位連初選都不願參加的前立法院長王金平，由於長期與地方派系互動密切，是否會動搖紅黑派系挺韓？據了解，王金平日前曾與派系大老見面尋求支持；但派系大老反曉以大義，力勸王金平不要再參選；私交歸私交，2020攸關中華民國存亡，希望王顧全大局幫韓國瑜拚上大位，國民黨執政後，王會有重要角色扮演。

國民黨台中市黨部近期積極組織總動員，主委顏文正召開輔選會報，競選總部主委將由現任（卸任）台中市長出任，盧秀燕是當仁不讓；後援會總會長由議長張清照擔任，民間挺藍組成的顧問團，總團長力邀鎮瀾宮董事長顏清標領軍、張清堂協助；輔選兵團9月中旬成軍，戰鬥目標就是2020將韓國瑜推上大位。

(中時 )