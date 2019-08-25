白鹿颱風暴風圈23日晚已離開台灣，高雄沒出現什麼災情，但部分雨勢也造成小災情。高雄市彌陀光華路段排水箱涵出現坍塌，市議員宋立彬到現場勘查發現「箱涵內部鋼筋根本明顯外露，不知道以前施工單位如何施工的？」網友轉載照片表示：「又是一個無言的花媽天坑…」，表態呼籲罷免只黑韓市長及市府團隊，卻對的前朝爛市府無監督的黃黃綠綠的鬼混議員。

市議員宋立彬在臉書指出，「颱風過後，阿彬一大早開始視察選區環境，發現 #彌陀光華路段排水箱涵塌陷準備施工，現場也擺放三角錐，因坑洞有點大，阿彬下去了解工程狀況，發現箱涵內部鋼筋根本明顯外露，不知道以前施工單位如何施工的，就算過了三十年了，施工品質也不應該是這樣的情況，讓我這個門外漢真的有點傻眼。」

該訊息被網友轉載到《罷免高雄市議員黃捷》粉專，貼文表示：「又是一個無言的花媽天坑……」，呼籲「#罷免愛黑韓市長及市的黃捷」、「#罷免只黑韓市長及市府團隊卻對的前朝爛市府無監督的黃黃綠綠的鬼混議員」。

另有網友問：「奇怪了~某位愛作秀的女議員不也是同個選區，怎麼都沒看到她在關心這些。還有，下次這種希望可以附上上次整修的時間，以防有心人士拿來抹黑市府團隊。」

網友嘆：又是一個無言的花媽天坑……。(圖/擷自《罷免高雄市議員黃捷》粉專)

(中時電子報)