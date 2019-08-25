香港荃灣遊行演變成大規模衝突，晚上10時過後，一批身穿黑衣、配備頭盔、防毒面具、口罩的示威者以及一批市民，在眾安街與防暴警察對峙，不滿早前警員開槍發射實彈以及沒有拘捕手持武器的白衣人。晚上近11時，手持圓盾的防暴警察突然衝出眾安街，並排成一行在場戒備。而現場亦有部分市民在旁圍觀。

星島網報導，防暴警察晚上11點1分左右，在眾安街與沙咀道展開驅散行動，一字排開推進，示威者及聚集人群高叫「光復香港時代革命」。

(中時 )