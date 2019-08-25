香港眾安街沙咀道示威者深夜未散 防暴警察推進驅趕 23:352019/08/25 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港荃灣遊行演變成大規模衝突，晚上10時過後，一批身穿黑衣、配備頭盔、防毒面具、口罩的示威者以及一批市民，在眾安街與防暴警察對峙，不滿早前警員開槍發射實彈以及沒有拘捕手持武器的白衣人。晚上近11時，手持圓盾的防暴警察突然衝出眾安街，並排成一行在場戒備。而現場亦有部分市民在旁圍觀。 星島網報導，防暴警察晚上11點1分左右，在眾安街與沙咀道展開驅散行動，一字排開推進，示威者及聚集人群高叫「光復香港時代革命」。 (中時 ) #防暴 #警察 #防暴警察 #示威 #市民 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港機場禁令延長 任何人不得干擾運作 12:572019/08/23 兩岸 部分示威者葵芳站叫囂 防暴警站外警戒 00:362019/08/24 兩岸 香港機場禁制令 獲准延長 04:102019/08/24 兩岸要聞 香港示威者築路障 防暴警牛頭角警署列陣 15:482019/08/24 兩岸 香港觀塘遊行示威者築路障 與防暴警對峙 16:092019/08/24 兩岸 示威者疑丟汽油彈 速龍小組射催淚彈、胡椒彈驅散 19:132019/08/24 兩岸 觀塘遊行 警斥示威者縱火擲磚頭 防暴警驅散 19:422019/08/24 兩岸 防暴警龍翔道清場 恢復通車 21:392019/08/24 兩岸 黃大仙白衣男藏菜刀被捕 23:462019/08/24 兩岸 港警嚴厲譴責示威者破壞社會安寧 拘29人 08:502019/08/25 兩岸 兩岸熱門新聞 陸商務部專家：貿易戰已經到了中國最舒服的階段 - 兩岸 承認沙咀道開一槍 港警：軍裝警生命受威脅 - 兩岸 - 旺報 陸主場統一 台軍隊恐難保留 - 日報 香港荃葵青遊行 水砲車首出動向路障發射水柱 - 兩岸 香港眾安街沙咀道示威者深夜未散 防暴警察推進驅趕 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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