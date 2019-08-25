中台灣是歷屆總統大選的「搖擺州」，向來就有「拿下中台灣得天下」的說法，回顧2004年扁在中台灣拿下高票，一舉擊退連宋，2016年蔡英文在中部大勝，成為中華民國史上首位女總統。國民黨地方派系動向，更是左右選情，就算韓國瑜自己坐鎮高雄，仍派枕邊人出席派系活動，對地方派系的重視，不言可喻。

台中紅、黑派是在國民黨一黨獨大時期產生，當時為制衡地方勢力，扶植派系相互抗衡。過去台中縣時期紅、黑對立，有著輪流共治的默契，雙方陣營井水不犯河水。但在縣市合併之後，派系遭綠營分化，2016年胡志強黯然讓出市長寶座，派系式微聲音甚囂塵上。

林佳龍執政時期，台中市藍天變綠地，激發派系危機意識，地方政治生態悄悄起了化學變化。去年九合一大選，派系大團結，摒棄門戶成見，由紅、黑派掌門人張清堂、顏清標出手操盤，讓一開始不被看好的盧秀燕越挫越勇，最後讓對手煞羽而歸，大勝20多萬票。

紅黑派聯手拉下林佳龍，除送盧秀燕入主市府，更打破派系式微傳言，而紅、黑也依慣例，掌握議會正副龍頭，維持派系勢力平衡。日前台中市議會國民黨團南下高雄送暖韓國瑜，讓韓點滴在心頭，就算因颱風坐鎮高雄，也要派出枕邊人李佳芬代打，出席年度聯誼餐會，對於台中派系力量的重視，不言可喻。

韓國瑜近來遭內外夾攻，對外疲於應付綠營，還面臨內憂王金平、郭台銘整合問題。在黨中央遲遲沒有大咖願意出面講話，喊水會結凍的顏清標登高一呼，加上個性低調的張清堂屢次露面相挺，地方派系打團結牌，對藍營有振奮士氣效果，為韓下滑民調止血。

地方人士觀察，顏清標在國民黨初選階段幾乎來者不拒，不僅友好朱立倫、提供資源暗助郭台銘，也合體王金平煮水餃。顏清標公開挺韓，砲轟郭台銘，心裡當然也希望老友王金平歸隊，促成藍營大團結。

(中時 )