高雄市長韓國瑜獲國民黨提名為總統參選人後，國民黨放任一位初選逃兵與一位初選輸家動作頻頻，任外界見縫插針，以致「換瑜」謠言甚囂塵上，令很多藍基層看不下去，反倒是昨天大甲鎮瀾宮董事長顏清標直言直語，拆下那些不服輸、還在渴求大位的假面具，大快人心。

鴻海創辦人郭台銘是國民黨「金主」，立法院前院長王金平是國民黨「大老」，這兩位利用過去對國民黨的貢獻對國民黨逼宮，有如恐怖情人般，憑藉往日舊情去追殺舊情人。

但是事實擺在眼前，國民黨要的是什麼？是勝利吧，是重返執政，是國會過半！為何竟放任他們倆與台北市長柯文哲眉來眼去？一個是初選慘敗的輸家，一個是初選的逃兵，初選都贏不了，為何樂觀認為大選會贏？

說穿了，他們不就是在背後搞破壞，搞到被提名人倒台，再盤算取而代之嗎？這種做法不就是顏清標所說的「輸不起」嗎？在黨內初選前，郭台銘為了勝選，跟人家稱兄道弟，還說自己輸了也會挺贏家，為何現在卻是不排除參選的樣子，一句「力挺韓國瑜」，身為「國民黨榮譽黨員」，很難啟齒嗎？

郭台銘的幕僚昨說要思考「跳脫藍綠」，真是令人不解，如果一直抱持這種想法，又何必參加國民黨初選？一開始就以獨立身份參選不就好了？闖進國民黨初選搞互鬥、搞到藍軍瀕臨分裂，初選敗陣後，又不甘願，繼續在外圍破壞內部團結，難不成是綠營派來臥底？

郭與王，口口聲聲愛中華民國，口口聲聲忠黨愛國，到底是嘴巴講講，或是真心如此？為何跟韓國瑜見上一面，談談如何合作勝選，比見柯文哲還難？

為何那個曾經靠著砲轟國民黨起家，靠著抹黑三創案是弊案而選上的柯文哲，會比過去被稱為兄弟、可以相擁的韓國瑜，還要更親切？是權力太誘人，或稱兄道弟的義氣根本是假的？

國民黨不要忘了，民進黨初選廝殺也很激烈，但在初選後，主流派可以很快團結，儘管仍有不少勢力無法一一安撫，但至少主流盤穩下來，蔡英文的民調能爬升，就是因為團結有成，國民黨應該要有同樣的決心，不能放任分裂的風險繼續破壞團結，當斷則斷，應以大局為重才是。

(中時 )