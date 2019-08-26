「我太太的洞不見了！」，年逾50歲的中年夫妻到泌尿科診所求診，丈夫急切向醫師求助，說他想親熱卻找不妻子的「洞」進入。原來，婦人因更年期後的萎縮性陰道炎，導致陰道乾澀，陰道開口變得不明顯，並因「性交疼痛」抗拒丈夫陰莖插入，才讓丈夫以為太太「陰道口」不見了。

高雄小港高美泌尿科診所院長張美玉在《康健雜誌》分享案例指出，性交疼痛或對性不感興趣，是許多中年婦女的困擾，先生仍有性需求時，加上太太不知如何拒絕，往往把「性愛」變成痛苦的一件事。

而萎縮性陰道炎是因為停經後雌激素缺乏，特徵為外陰或陰道表皮萎縮、變薄，顏色變白，常容易合併性交疼痛或發炎，可以使用外陰部潤滑劑或雌激素藥膏改善。

經內診後，張美玉發現這名太太的陰道仍維持相當的緊實度，還打趣向這對夫妻說：「我真羨慕你們，太太陰道這麼緊，不像我常問我先生：『老公你進去了沒？』我老公說：『我已進去5分鐘了……。』唉，我太鬆、太無感了。」

最後她拿出白金級陰道潤滑液試用包送給丈夫，並補充說道：「我個人使用經驗覺得非常滑溜，無刺激性，好用。」丈夫還回問：「可以賣我一大瓶嗎？」。

(中時電子報)