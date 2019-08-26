根據《The Athletic》報導，為了全力爭搶前勇士前鋒伊戈達拉，鵜鶘打算送出摩爾、達柳斯米勒兩名球員，加上3個未來次輪籤，期望能跟灰熊換來伊戈達拉，只是別忘了，火箭、湖人等隊也對伊戈達拉很有興趣，但起碼鵜鶘展現了誠意。

其實鵜鶘想挖伊戈達拉相當合理，因為他們新球季擁有充滿潛力的狀元「爆鞋哥」錫安威廉森，還有從湖人換來的英格拉姆、「球哥」朗佐鮑爾與哈特，甚至今年選秀會上挑來的亞歷山大沃克、傑克森海耶斯兩名新人也都具備極佳天賦。

問題是光靠這些潛力股新人，鵜鶘想在新球季打出亮眼成績，恐怕遠遠還不夠，所以他們搶先挖來雷迪克、法佛斯等有經驗的老將，假如真的可以換到伊戈達拉，對於鵜鶘陣容上的磨合，以及幫助年輕新秀的成長，勢必帶來很大幫助。

這也是灰熊從勇士那邊換來伊戈達拉，卻遲遲沒把這名35歲老將買斷的主因之一，灰熊期望可以透過交易送走伊戈達拉，藉以換來更多未來籌碼，反正灰熊早就注定在新球季努力擺爛進入重建期了，把伊戈達拉留下來根本毫無意義。

(中時電子報)