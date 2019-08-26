資深媒體人趙少康。（圖／資料照片，郭吉銓攝）

資深媒體人趙少康認為，韓國瑜跟蔡英文選，目前看起來韓國瑜會輸；如果香港情勢惡化，民進黨是撿到核子彈，韓國瑜會很慘！

資深媒體人趙少康23日在直播節目《趙少康觀點》中表示，韓國瑜跟蔡英文選，目前看起來韓國瑜會輸。如果郭台銘表示支持韓國瑜，韓國瑜民調可能會高。

趙少康也提到香港，認為應該讓香港人自己解決問題，因為香港是中國大陸對外一個很重要的溝通管道，深圳一時之間也取代不了香港，把香港毀了對中國大陸不見得好。

趙少康表示，他也希望蔡英文下台，對韓國瑜是恨鐵不成鋼，但如果到明年大選，武警進入香港，台灣也不必選了，一定是民進黨當選。所以香港情勢會影響台灣選舉。

「我的了解，蔡英文對郭台銘與柯文哲施加很大的壓力，這中間總有共同朋友」，趙少康說，蔡英文希望郭台銘不要選，也希望柯文哲不要選，對蔡英文來說，越單純越好。

反面來說，如果蔡英文都不希望郭柯出來選，那韓國瑜呢？趙少康呼籲藍營要仔細思考，也還要考慮立委的席次。

趙少康透露，郭台銘也還在考慮，聽說在看香港情勢，如果香港繼續發展，郭台銘也不用選了。

趙少康強調，當年韓國周子瑜事件，讓國民黨掉了4、5個立委，如果香港情勢惡化，會不會影響台灣？他希望香港和平解決，而不是用解放軍或武警解決，很多事情是政治解決，拖拖拉拉不是辦法。否則韓國瑜會很慘，民進黨是撿到核子彈。

(中時電子報)