天底下就有這麼巧的事，而且是非常尷尬！2名身分為舅舅和外甥關係的男子，竟然不約而同找上了同一名媛交賣淫女子，更巧的是約在相同飯店「交易」，又遇上警察臨檢，把3人都都帶回了警局，當這對舅甥互見到對方時，一時之間不知道要說什麼，心裡想的都是「回去不可以跟媽媽說」。

這對被網友戲稱「舅甥」晉升「表兄弟」關係男子的糗事，是發生在大陸山西太原，根據《騰訊新聞》報導，當地有名女子因為沒有正職工作又缺錢，半年多前開始從事網路相約援交賣淫，日前和二名男子約好性交易時間後，決定讓2人在同一家飯店開房間，比較不浪費時間；當時女子先完成一筆交易後，再到另一間房開始翻雲覆雨，沒想到警方據報同時展開攻堅，將援交賣淫女子和2名嫖客當場被抓獲。

女子因缺錢賣淫，哪知分別找的恩客竟是甥舅關係。（圖取自《騰訊新聞》）

警方將3人通通帶回警局偵訊，出人意料的是，2名嫖客又剛好是甥舅關係，3人一起被警方拍攝逮捕照片，現場氣氛異常，3人默默不語，場面一度極為尷尬。

事件曝光有網友說，「舅舅和外甥召同一名妓女，沒感到難為情？道德淪落到如此地步，無言。」但是也有網友認為，「找小姐的時候又不是同時，他們兩人哪知道找的是同一個人，以前還聽說有個父親去嫖，在店裡遇到了親生女兒的。」

其他網友則是酸言，「俗話話說得好，外甥像舅舅」、「讓媽媽去領人，這樣就只尷尬了」、「不是一家人不進一家門，眼光都一樣」。

甥舅及賣淫女一起被捕進警局，相見好尷尬。（圖取自《騰訊新聞》）

(中時電子報)