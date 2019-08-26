隨著距離新球季開打日子越來越近，看來35歲的「甜瓜」安森尼已經等不下去了！根據《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯爆料，安森尼透過經紀人主動跟拓荒者、七六人、湖人、快艇4隊徵詢加盟可能，結果馬上遭到其中1隊斷然拒絕。

史蒂芬史密斯表示，這支率先拒絕安森尼加盟球隊是拓荒者，儘管先前「雙衛」利拉德、麥科倫都出面力挺過甜瓜，可是拓荒者總教練史托茲與管理階層一致認為，甜瓜並不適合待在拓荒者打球，直接選擇無視利拉德和麥科倫的看法。

至於剩下3支球隊，湖人目前正在等待剛被灰熊買斷的「魔獸」霍華的過渡期結束，然後就會跟他簽下1年260萬美元非保障合約，也讓湖人球員名額來到滿額的15人，就算湖人願意裁員清出球員名額，更有可能是在等待伊戈達拉加盟。

快艇則在簽下派特生後，鋒線陣容已經徹底爆滿，不太可能招募安森尼，如此一來，最有可能簽下甜瓜的球隊只有七六人，畢竟他們先發陣容相當豪華，板凳戰力卻明顯不足，找來甜瓜或許可以提升板凳火力，問題是七六人願意賭嗎？

(中時電子報)