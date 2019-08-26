首與李佳芬合體 「荒謬大師」冷笑話逗樂全場（影/中天新聞）

荒謬大師沈玉琳，不只和高雄市長韓國瑜，多次同框，這回與韓國瑜的妻子李佳芬。為了幫助公益及行銷高雄，合體錄節目，製作中秋月餅。過程中，沈玉琳發揮高強的搞笑功力，把李佳芬逗到不斷大笑。甚至中途還安排了「山寨韓國瑜」現身探班，無預警的橋段，讓李佳芬驚到不知所措，還要被沈玉琳拷問說，「萬一老公變這麼胖，可以接受？」

在《謝謝琳來了》節目當中，沈玉琳為了推銷喜憨兒月餅來到高雄市政府鳳山行政中心學習製作月餅，也邀了韓國瑜的妻子李佳芬一起來做公益。一開頭就開玩笑不斷趁機對李佳芬喊「岳母」，讓佳芬姊笑呵呵。

中途更是安排了讓佳芬姐害羞的人來探班！一名山寨版韓國瑜來了！讓原本專心製作月餅的李佳芬看到這一幕後，第一時間還愣了一下。沈玉琳不斷拉著山寨版韓國瑜對李佳芬叫說：「佳芬姊，你老公來了啦」，讓李佳芬笑道岔氣，沈玉琳嘴壞地還吐槽說，「如果老公變這麼胖，可以接受？」最後，沈玉琳還使喚山寨版韓國瑜去停車。

(中時電子報)